Лучших работников ЖКХ определили в Одинцове

В Одинцове прошел конкурс на звание лучшего работника жилищно-коммунального хозяйства. Слесари, сантехники, дворники и электрики в профессиональном поединке выясняли, кто лучший.

Источник фото: телеканал «360»

Павел Дружинин 42 года работает электромонтером. Сразу после армии устроился на уральский завод. А как только окончил колледж переехал в Одинцово. Обслуживал не только жилые дома, но и организации. Павел уверен — с такой профессией никогда не останется без работы.

«Сейчас очень много людей, которые предпенсионеры. А не могут найти работу. А эта профессия, в общем-то, востребована и не так много молодых электриков по стране», — отметил Павел Дружинин, электромонтер.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы проверить навыки Павел решил поучаствовать в ежегодном конкурсе на звание лучшего работника ЖКХ. Это настоящая проверка мастерства для электриков, сантехников, дворников, слесарей и машинистов котельных установок.

Состязания проходили в два этапа — теоретический и практический. Сначала участники ответили на вопросы теста, а затем выполняли задания на тренажерах. Так электрики подключали двигатель лифта и обесточивали щиток.

Основные критерии оценки — безопасность работы, правильное выполнение заданий и скорость. Победители представят округ уже на уровне Московской области. Но конечная цель — мировые соревнования.

Источник фото: телеканал «360»

Победители этого этапа получают сертификат международного класса, с которым могут работать в любой стране.

«Система „ворлд скайн“ очень актуальна. Это международный сертификат. С этим сертификатом люди могут работать в любой стране мира. Это очень почетно и нужно. В наше время, когда утеряны многие трудовые навыки», — объяснил Сергей Дивиченский, генеральный директор предприятия по обслуживанию лифтов.

В конкурсе Павел Дружинин участвовал впервые и пока занял третье место. Получил почетную грамоту и подарок. Поэтому представлять Одинцово на соревнованиях Московской области будет его коллега. В следующем году у Павла будет возможность взять реванш.