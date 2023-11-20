Общество 20 ноября 2023, 12:30 Лучших представителей российского рынка рекламы наградили на фестивале Red Apple в Москве Телеканал «360»

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Национальный рекламный форум Red Apple состоялся в Москве. На фестивале обсудили, как рекламный рынок России растет, меняется и становится более технологичным, а также наградили лучших представителей индустрии.

«Red Apple — это, наверное, икона российского фестивального рекламного движения. Фестиваль зарождался еще на заре 1990-х годов. Он начинался с конкурса роликов, потом расширялся. На сегодняшний день на фестивале три категории: креатив, медиа и маркетинг», — рассказал гендиректор Red Apple Валентин Смоляков.

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За первую половину 2023 года российский рекламный рынок вырос на 27%. Двигателем прогресса стала конкуренция.

Креативные компании со всей страны подали более 500 заявок для участия в фестивале. Лучшим представителям рекламного рынка вручили два Гран-при, 13 золотых, а также свыше сотни серебряных и бронзовых наград.

«Фестиваль побил все возможные рекорды в этом году. Я считаю, что у нас все поставленные задачи выполнены и получились», — отметила президент Red Apple Елена Заполь.

Лучшие проекты определяло международное жюри, в состав которого вошли рекламщики из 30 стран мира. Среди проектов-участников были кейсы, посвященные возрождению культуры и ее внедрению в современность, популяризации искусства и социальным проблемам.

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«Red Apple — это такой фестиваль, который все время двигается вперед. В этом году я вижу уровень тем, участников, стремление сохранения международного формата, большое количество заявок. Это про движение и про развитие», — обратила внимание директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

Фестиваль объединил ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы. Цель — обмен опытом и полное погружение в мир контента и креатива.