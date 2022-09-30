Лучших классных руководителей выбрали на Ямале | 360°

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Лучших классных руководителей выбрали на Ямале

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Накануне Дня учителя на Ямале подвели итоги конкурса лучших классных руководителей. Об этом рассказало ИА «Север-Пресс».

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В конкурсе участвовали 65 учителей. Гранты от губернатора и знак лауреата премии получил 31 учитель. Большинство победителей — преподаватели начальных классов, а также учителя иностранных языков и математики.

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