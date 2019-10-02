Лучших фермеров выберут в Подмосковье

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявляет конкурс на звание «Лучшее сельскохозяйственное предприятие», «Лучшее фермерское хозяйство».

«Конкурс проводится с 1 октября по 1 ноября. Первенство мы организовали с целью выявления сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, достигших наивысших производственных показателей, и с тем, чтобы повысить заинтересованность аграриев в достижении лучших результатов в развитии АПК Подмосковья», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В конкурсе могут принять участие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, которые работают на территории Московской области. В нем утверждены несколько номинаций.

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«Это — победители в отрасли молочного животноводства, в производстве мяса скота и птицы, зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей открытого и закрытого грунта и в производстве товарной рыбы. В соревнованиях фермерских хозяйств одна номинация — выбирается лучшее», — подчеркнул Андрей Разин.

Выбор самого передового хозяйства проводится по итогам деятельности за 9 месяцев текущего года. Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 21 октября подать все необходимые документы. Победителей наградят в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Подмосковья. Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.