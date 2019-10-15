Лучших авторов медицинской литературы наградили в Подмосковье

Телеканал «Доктор» наградил победителей литературной премии в области медицины «Здравомыслие». Церемония прошла в подмосковном Сколкове.

Конкурс провели впервые. Работы присылали авторы, книжные издательства и медицинские организации. Награду получили книжные новинки на русском языке, которые посвящены здравоохранению и медицине, здоровому образу жизни, а также научным открытиям и профессиональной деятельности врачей.

Победителей объявили в трех номинациях: «Рецепт здоровья», «Шаг вперед» и «Эскулап». Всего было подано 150 заявок.

«У нас есть представители международного сообщества в нашем жюри. И они тоже отмечают, что качество книг, которые попали в шорт-листы, они заслуживают внимания», — отметил Игорь Лотаков, управляющий партнер PricewaterhouseCoopers в России.

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Учредителем премии стало Министерство здравоохранения Российской Федерации. Главная цель конкурса — расширить пространство доверия между пациентом и врачом.