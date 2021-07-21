Лучшие в перевозках. На премии «Логистика года» назвали компанию-лидера

Эти люди управляют перемещениями грузов по всей стране и не только. Вам нужен товар из Китая — это к ним, отправить партию или доставить заказ из любого интернет-магазина — тоже к ним.

Транспортировка, хранение, маркировка, доставка — они возьмут на себя все задачи. Представители лучших российских логистических компаний собрались в одном зале на старейшей премии, учрежденной еще в 2002 году, — «Логистика года».

«Логистическая отрасль сегодня признана одним из драйверов цифровизации. И переход к платформенным решениям становится основным трендом логистической отрасли во всех ее сегментах. Не знаю точно, кто сказал, но сказал удивительно верно: ничто не объединяет мир так, как музыка. За исключением глобальной цепочки поставок», — отметила генеральный директор Международной академии логистики, организатор Национальной премии «Логистика года» Юлия Титюхина.

Одним из заметных лидеров в этой цепочке сегодня является мультисервисный оператор логистических услуг — компания ПЭК. За 20 лет на рынке она выросла до двух сотен складов в России, открыла представительства в Казахстане и Китае. А в ближайшем будущем ее отделения появятся в Минске и Литве. 15 тысяч сотрудников ежедневно работают над тем, чтобы 50 тысяч грузов — а это 1500 еврофур — доставили товар в нужные время и место. Именно компания ПЭК стала победителем номинации «Лучшая транспортно-экспедиторская компания».

События этого и прошлого годов изменили все сферы нашей жизни — и транспортные компании не исключение. В ПЭК под новые тренды подстроились быстро. И теперь это не просто транспортная компания, доставляющая грузы из точки А в точку Б, теперь ПЭК — это решение целого комплекса задач заказчика в один клик. При этом сервис очень мобильный и работает по принципу пазла. То есть клиент сам выбирает те услуги, которые ему нужны.

«Сегодня ПЭК — это крупная экосистема, которая предоставляет весь спектр логистических услуг. Таможенные услуги, перевозка из Европы, Китая. Складские услуги. У нас есть направление ПЭК: EASYWAY, которое специализируется только на доставке для интернет-магазинов», — отметил совладелец компании ПЭК Вадим Филатов.

И на этом ПЭК не остановится. В ближайших планах компании — запустить перевозку грузов беспилотниками по трассе М11. А еще открыть представительства в Европе, чтобы работать и внутри союза.