Лучшие управляющие организации будут выбраны в Новом Уренгое

Рейтинг лучших управляющих компаний появится в Новом Уренгое. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на главу города Андрея Воронова.

Он уточнил, что поступают жалобы от жителей на компании по поводу ремонта, содержания домов и расчетов.

«Каждый раз во всех прямых эфирах и любом живом общении с горожанами повторяю: вы сами выбрали эту компанию, это вы ими управляете, а не они вами. Надо переломить эту схему, когда люди зависимы от своей управляйки. Должно быть наоборот», — заключил Воронов.

Опрос на региональном сайте «Живем на Севере» можно пройти до 9 апреля.