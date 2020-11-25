Роскачество выбрало лучшие телевизоры

Самое важное в телевизоре — это качество изображения. Если на экране сохраняются насыщенные цвета при просмотре под любым углом или при ярком освещении, то значит, что эта модель отвечает требованиям качества.

Максимальное количество баллов по этим параметрам набрали телевизоры от производителей Samsung и LG. Они заняли сразу 20 мест в рейтинге, уступив только одну позицию модели от Sony. При этом срок выпуска модели не играет большой роли. Четыре места в топе получили модели, выпущенные в 2019 году.

Для оценки качества звука эксперты послушали через телевизоры музыку и посмотрели фрагменты сериалов. В топе снова оказались модели от Samsung и LG. Этот показатель также важен, как и качественная картинка, в противном случае придется докупать специальные колонки или аудиосистему, чтобы расслышать, что говорят герои вашего любимого фильма.

Сегодня телевизор не просто ретранслятор каналов. Самой востребованной функцией Smart TV оснащены практически все модели за исключением техники с малой диагональю. Но «умная начинка» у современных телевизоров все еще разная. Самая продвинутая система у телевизоров LG. По этому параметру они заняли первые 20 строчек рейтинга.

В исследовании принимали участие модели телевизоров LG, Philips, Samsung, Sony и HiSense. Средняя цена телевизора на российском рынке составляет 71435 рублей. Цены варьируются от 10 830 до 299 990 рублей. Это зависит от диагонали экрана, функции Smart TV и наличия технологии 4K или 8K. Авторы исследования утверждают, что между последними показателями разницы нет, поэтому лучше не переплачивать.