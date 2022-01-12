Лучшие в России прокуроры получили государственные награды к 300-летию ведомства

Прокуратуре России исполнилось 300 лет. Сотрудники, особо отличившиеся на службе, получили государственные награды. Их вручили во время торжественной церемонии в Москве, где собрали лучших работников ведомства, делегации из разных стран и ветеранов.

Долгая история ведомства началась в Петровские времена. Главными задачами прокуратуры были и остаются надзор за исполнением законов, защита интересов граждан, борьба с коррупцией и преступностью.

«Прокуратура России была учреждена еще 12 января 1722 года именным высочайшим указом Петра I. Абсолютно новый для Отечества институт», — сказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин отметил, что 300-летний юбилей прокуратуры — это зримое свидетельство необходимости высшего надзорного органа страны.

Менялись времена и эпохи, но прокуратура с честью выполняла задачи, которые перед ней стояли. Прокуратура достойно осуществляет свою миссию. Мы твердо защищаем интересы государства Сергей Забатурин.

Он добавил, что прокуратура всегда отстаивает права граждан, последовательно и принципиально реагирует на нарушения закона.

Она помогает во многих сферах жизни, будь то не выплаченная вовремя зарплата или, например, незаконная вырубка леса. Герб ведомства — это щит и слово — «закон». И, конечно, мечи правосудия.

«Поздравляю с праздником! Мы будем и впредь эффективно отстаивать интересы России, общества и наших граждан», — заключил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Ранее прокурор Московской области Сергей Забатурин назвал итоги работы ведомства в 2021 году.