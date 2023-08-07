Общество 07 августа 2023, 10:48 Лучшие проекты по созданию комфортной городской среды выберут на Московском урбанфоруме Бирюков: москвичи выберут лучшие проекты по созданию комфортной городской среды на МУФ Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках Московского урбанистического форума житили столицы проголосуют за лучшие проекты по созданию комфортной городской среды. На конкурс представят 50 программ, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Для посетителей форума поставят специальные прозрачные колбы. Они будут символизировать сферу благоустройства — бесперебойное ресурсоснабжение, парки и улицы и многое другое. Для того, чтобы проголосовать, участники должны будут поместить в одну из них шарик.

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Заммэра отметил, что с 2011-го года в Москве обновили 950 парков, полтысячи улиц и 40 набережных.

Особое внимание уделяется повышению надежности работы систем жизнеобеспечения, в городе реализуется программа реконструкции поликлиник и самая масштабная в стране программа капремонта жилого фонда Петр Бирюков

Ранее сообщалось о том, что на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе пройдет танцевальный кибербаттл.