Лучшие проекты наглядного представления бюджета выберут в Московской области

Конкурс проектов по представлению бюджета начался в Подмосковье. Об этом говорится на сайте Министерства экономики и финансов Московской области.

По результатам выберут лучше проекты по представлению информации о бюджете и бюджетных процессах в доступной и понятной для каждого форме. Принять участия могут физические и юридические лица.

Проект должен включать в себя актуальное исследование по выбранной теме с обоснованными выводами и возможностью практического применения.

Также с первого апреля начала действовать индексация социальных пенсий на 3,4%. В результате их средний размер составит 10 183 рубля. В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей. Решение в целом затронет более 3,9 миллиона человек.

Мера коснется тех пенсионеров, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также выплаты положены пенсионерам с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Размер индексации будет рассчитан, исходя из прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года.