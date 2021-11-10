Лучшие проекты мототуризма представят на форуме в Петербурге

Вице-президент Ассоциации мотоциклистов Санкт-Петербурга Михаил Некрасов рассказал о предстоящем форуме «Мотосаммит-2021», который пройдет в Петербурге. По его словам, мероприятие будет посвящено вопросам развития мототуризма, мотоспорта и мотодвижения в России и за рубежом. Об этом написал «Петербургский дневник».

«Мототуризм — наиболее перспективное направление развития туризма. Он распространен во всем мире. Учитывая масштабы нашей страны и развивающуюся сеть дорог, мы обладаем огромным потенциалом для развития мототуризма», — отметил Некрасов.

Главными направлениями в работе форума станут презентации мототуров, мотопутешествий и маршрутов. О своих передвижениях расскажут тревел-блогеры и известные мотопутешественники. Лучшие проекты будут отмечены премиями «Российский мототур».

Также на форуме поднимут тему экологии и защиты окружающей среды. Сессию, посвященную этой проблеме, возглавит посол доброй воли ООН, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Следить за событиями форума в режиме онлайн можно будет на официальном портале Мотосаммита.