Общество 10 августа 2023, 14:28 Лучшие проекты молодежного акселератора «Округа. Вузы» выбрали в Москве Сергунина: москвичи выбрали лучшие проекты молодежного акселератора «Округа. Вузы» Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

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Москвичи определили лучшие проекты участников молодежной акселерационной программы «Округа. Вузы». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, эксперты отобрали 22 наиболее интересные идеи, которые вынесли на голосование в проекте «Активный гражданин». Самым популярным проектом, набравшим больше всего голосов, стал «Экопруд Лосиноостровский». Его авторы проведут мероприятия по экологическому воспитанию.

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Кроме того, авторы проекта «Настоящее прошлое» предложили организовать иммерсивные представления на исторические темы, а в рамках программы «Твое кино» откроют школу мобильного кино.

Также для детей и подростков Троицкого и Новомосковского административных округов создадут программу профориентации, которая познакомит их с социально ориентированными специальностями.

Проекты реализуют при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

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