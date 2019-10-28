Главный конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России» проводится в этом году уже в 9-й раз. Первая очная часть акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов стартовала 26 октября в мастерской управления «Сенеж» и продлится до 29 октября. Среди участников — проект из Одинцова «Центр адаптации семьи „Мамин дом“».

Источник фото: официальный сайт конкурса «Доброволец России»

Конкурс проводится с целью развития и формирования культуры добровольчества в стране. Грантовый фонд конкурса в 2019 году составляет 45 миллионов рублей. Для участников предусмотрена программа акселерации и сопровождения проектов — система обучения лидеров, состоящая из пяти этапов: очные тренинг-сессии, дистанционные курсы, работа с наставниками, поддержка в реализации инициатив и масштабирование.

Участие в программе акселерации позволяет лидерам инициатив получить возможность тиражирования своих проектов в другие регионы страны, фирменные рекламные ролики, информационную поддержку в СМИ, сопровождение проектов и наставников на период до шести месяцев, шанс пройти обучение по программам Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), включая онлайн-университет, а также возможность принять участие во встречах с представителями высших органов власти.

Первая очная часть акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» проходит в мастерской управления «Сенеж». Эксперты и тренеры прорабатывают с лидерами темы управления проектами и использования цифровых технологий, принципы финансовой устойчивости, выявление целевой аудитории и способы тиражирования проектов.

В течение нескольких дней авторы инициатив под руководством опытных наставников изучают модели социального воздействия, методы продвижения проектов и развивают личную эффективность. Одним из участников программы акселерации и очного интенсива является проект «Центр адаптации семьи „Мамин дом“» из подмосковного Одинцова.

Программа акселерации и конкурс «Доброволец России» — часть президентской платформы «Россия — страна возможностей».

На мероприятиях очной сессии программы можно познакомиться с авторами лучших проектов, вошедших в акселерацию, и узнать об их социальных инициативах, которые в дальнейшем будут тиражироваться по стране.

Очная сессия программы акселерации конкурса «Доброволец России» проходит по адресу: Солнечногорск, улица Прибрежная, строение № 2.