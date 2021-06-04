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    04 июня 2021, 16:40

    Лучшие проекты экономики огласили на ПМЭФ. Среди них «зеленые» облигации Москвы

    Анастасия Аброськина, Елена Кононова, Ирина Журавлева

    На ПМЭФ объявили лучшие проекты в сфере экономики. Среди них «зеленые» облигации Москвы. Корреспондент «360» узнал у правительства столицы подробности о разработке проекта.

    Лучшие проекты экономики огласили на ПМЭФ. Среди них «зеленые» облигации Москвы | Изображение 1

    Во время официального приема организационного комитета ПМЭФ состоялась церемония вручения премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности International Cooperation and Trade Award.

    Ее учредители — Торгово-промышленная палата России, АНО «Московский центр международного сотрудничества» и издательский дом «Коммерсантъ».

    Премию присуждают за вклад в стимулирование внешнеэкономических отношений и продвижение имиджа России как страны, открытой к международному партнерству.

    В экспертный совет премии входят представители бизнес-сообщества, органов государственной власти и некоммерческих организаций.

    Лучшие проекты экономики огласили на ПМЭФ. Среди них «зеленые» облигации Москвы | Изображение 2

    Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во время пандемии продолжил налаживать контакты с иностранными коллегами, даже когда границы были закрыты.

    Говоря об иностранных инвесторах, мы по-прежнему остаемся лидерами по накопленным иностранным инвестициям. Сумма составляет около 250 миллиардов долларов. На Москву приходится примерно половина инвестиций в Россию

    Владимир Ефимов.
    Владимир Ефимов.

    На международном рынке всегда был спрос на инструменты устойчивого финансирования. Один из них — «зеленые» облигации. Здесь Москва, глядя на зарубежный опыт, стала первопроходцем.

    Лучшие проекты экономики огласили на ПМЭФ. Среди них «зеленые» облигации Москвы | Изображение 4

    Столица выпустила экооблигации — деньги, которые городские власти берут взаймы по долговым распискам. Потратят их на улучшение экологической обстановки.