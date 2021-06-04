Лучшие проекты экономики огласили на ПМЭФ. Среди них «зеленые» облигации Москвы

На ПМЭФ объявили лучшие проекты в сфере экономики. Среди них «зеленые» облигации Москвы. Корреспондент «360» узнал у правительства столицы подробности о разработке проекта.

Во время официального приема организационного комитета ПМЭФ состоялась церемония вручения премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности International Cooperation and Trade Award.

Ее учредители — Торгово-промышленная палата России, АНО «Московский центр международного сотрудничества» и издательский дом «Коммерсантъ».

Премию присуждают за вклад в стимулирование внешнеэкономических отношений и продвижение имиджа России как страны, открытой к международному партнерству.

В экспертный совет премии входят представители бизнес-сообщества, органов государственной власти и некоммерческих организаций.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во время пандемии продолжил налаживать контакты с иностранными коллегами, даже когда границы были закрыты.

Говоря об иностранных инвесторах, мы по-прежнему остаемся лидерами по накопленным иностранным инвестициям. Сумма составляет около 250 миллиардов долларов. На Москву приходится примерно половина инвестиций в Россию Владимир Ефимов.

На международном рынке всегда был спрос на инструменты устойчивого финансирования. Один из них — «зеленые» облигации. Здесь Москва, глядя на зарубежный опыт, стала первопроходцем.

Столица выпустила экооблигации — деньги, которые городские власти берут взаймы по долговым распискам. Потратят их на улучшение экологической обстановки.