Лучшие проекты домов, детских садов и ФАПов продолжают выбирать в России

Конкурс для застройщиков, производителей и архитекторов стартовал 1 июля. Его запустил единый институт развития в жилищной сфере фонд «Дом.РФ» вместе с Министерством строительства и ЖКХ и Министерством промышленности и торговли России. Цель конкурса — создать открытую библиотеку типовых проектов. Заявить о себе может каждый.

Для начала участники должны выполнить тестовое задание — эссе. Оно нужно, чтобы доказать свой профессионализм. Эксперты считают, что грамотное эссе и хорошее портфолио — фундамент успешного проекта.

«Эссе, которое говорит о концепции, об идее, — это очень важно. Мы будем в первую очередь даже смотреть на него. Мы часто понимаем, что, несмотря на то, что такое пожелание в конкурсной документации есть — представить портфолио и пять идеально реализованных проектов, — у большинства участников, конечно, таких реализованных проектов не будет. Поэтому именно в эссе можно будет максимально проявить свои идеи, свои концептуальные подходы», — пояснил Антон Финогенов, заместитель генерального директора фонда «Дом.РФ».

После эссе можно приступать к главному: создать уникальный типовой проект. Номинаций всего четыре: частные и блокированные жилые дома, малоэтажки и социально-культурные объекты. Проще говоря — школы, детские сады и ФАПы. В эскизах материалы могут быть любыми. Но в приоритете — экологичная древесина.

Внешний вид зданий может быть совершенно любым. Главные критерии — простота и безопасность необходимых для строительства материалов. 40 лучших проектов включат в реестр повторного использования Минстроя.

«Это будут не просто типовые проекты, включенные в реестр Минстроя, это будут типовые проекты, прошедшие с максимальным объемом главгосэкспертизы с подтверждением безопасности по конструктиву и стоимости строительства. Это будет размещено в нашей единой информационной системе — так называемой БГРЗ, которая позволит любому пользователю, любому человеку абсолютно бесплатно взять этот проект из реестра и либо хозяйственным способом, либо промышленным способом строить ИЖС», — рассказал Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ России.

Признание победители получат и в денежном эквиваленте. Общий призовой фонд конкурса — 60 миллионов рублей. Но, как уверяют организаторы, поучаствовать стоит и для того, чтобы воплотить чью-то мечту о собственном доме, просторной школе и обустроенном медицинском пункте. Подать заявку можно до 20 июля. Имена победителей объявят уже в сентябре этого года.