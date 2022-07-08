Лучшие практики от лучших экспертов: в Москве прошла конференция «Вызовы 2030»

7 июля 2022 года состоялась конференция «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов», посвященная 20-летию Комитета Ассоциации менеджеров по ESG и устойчивому развитию.

Главными темами мероприятия стали вопросы взаимодействия бизнеса и государства в реализации ESG, кейсы региональных эколого-социальных программ, а также опыт привлечения инвесторов.

В рамках трех тематических треков «Е — Экология», «S — Социальное развитие», «G — Корпоративное управление», а также пленарного заседания участники проанализировали современные условия, поделились опытом взаимодействия с местными сообществами и предложили свои варианты дальнейших шагов для формирования ESG-стратегий территорий.

«Мне было очень приятно слышать, что сегодня существует контакт между региональными администрациями и бизнесом, что есть интерес бизнеса к региональным программам: социальным и экологическим», — призналась генеральный директор Национального Рейтингового Агентства Алина Розенцвет. «Я надеюсь, что мы тоже сможем внести свой вклад в эту повестку, присваивая рейтинги тем регионам, которые являются наиболее прогрессивными в реализации тематики устойчивого развития».

На секции «Как изменились приоритеты российских филантропов и КСО-управленцев» участники обсудили вопросы корпоративной благотворительности, которая по информации руководителя Sber Private Banking Евгении Тюриковой, составляет сегодня 75% всего объема рынка благотворительности в России.

А на пленарном заседании «Устойчивое развитие регионов» вице-президент «Норникеля» Владимир Жуков рассказал о масштабных проектах компании в Арктике и успешных практиках, которые можно тиражировать в других регионах страны.

В ходе дискуссии о взаимодействии бизнеса и коренных малочисленных народов Василий Захаров, руководитель региональных программ «Норникеля», рассказал о практике СПОС (свободного, предварительного и осознанного согласия) при реализации инициатив на Таймыре, а также акцентировал важность общения между собой всех сторон, заинтересованных в развитии и светлом будущем КМНС.

«Практически все люди, которые сидели в президиуме, знакомы. То есть мы общаемся не только в рамках таких мероприятий», — сказал Василий Захаров. «Я был на мероприятиях „Сахалин Энерджи“ и изучал их опыт. Также мы с коллегами взаимодействовали в Якутии. Так что общение в любом случае происходит. А такие конференции позволяют еще раз собраться и понять, какой прогресс существуют и на каком этапе мы все сейчас находимся».

Кроме того, Ассоциация менеджеров вручила представителям бизнеса премию «За вклад в развитие ESG в России».

За обеспечение качественного образования награду получил Юрий Благов, директор Центра корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ, за сокращение неравенства внутри стран и между ними была отмечена заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Юлия Мазанова.

А также две награды на церемонии взяла компания «Норникель». Победителем в номинации «За содействие устойчивому экономическому росту, полной занятости и достойной работе» стала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова. А директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля» Алексей Новаков получил высокую оценку организаторов за деятельность по обеспечению непрерывной работы порта Дудинка.

Алексей Новаков отметил: «Если приверженность ESG-повестке не формальная, а пропущена через себя, через коллективы и менеджмент предприятия, то потерять ее невозможно. Да, можно расставлять акценты, можно обсуждать финансовую емкость проектов, но все равно движение вперед будет».

По итогу дня опытом в области ESG-трансформации поделились главы регионов, руководители российских и международных компаний, представители СМИ и экспертных организаций. А ВЦИОМ представил на Конференции анализ текущей ситуации, который всем участникам еще предстоит проанализировать.