Общество 24 августа 2023, 16:55 Лучшие практики. Изменения на рынке наружной рекламы за последний год обсудили в Москве Союз операторов наружной рекламы подвел итоги первого года работы Автор фото: Рустам Хабиров

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Российский Союз операторов наружной рекламы организовал внеочередное собрание в Москве и подвел итоги первого года работы. Участники встречи обсудили, что удалось сделать для рынка за это время и каких изменений еще предстоит добиться.

Союз операторов — это профессиональное объединение в сфере наружной рекламы. Оно сформировалось в результате борьбы с законом о едином операторе, который грозил монополизацией рынка. Организация помогает тысячам работников сферы выбрать локацию, придумать слоган, способный зацепить аудиторию, и даже отстоять права.

«Безусловно, отмена закона о едином операторе — это основная наша деятельность. Вовлеченность в региональные проблемы и решение конкретных проблем операторов. А также мы запустили и реализуем по сей день гуманитарную миссию „Щит добра“», — рассказал председатель Союза операторов наружной рекламы Алексей Митрюшин.

Автор фото: Рустам Хабиров

Сейчас в состав объединения входит более 70 операторов наружной рекламы. Среди них как крупнейшие игроки рынка, так и представители малого и среднего бизнеса. География охватывает более 50 регионов России от Калининграда до Владивостока. Присоединиться к организации и предложить свои идеи может каждый.

«Союз — это прямая связь любого региона с федеральным центром. И та проблема, которая есть, она сразу становится всеобщей. Или то достижение, которым хочет поделиться оператор, — это становится сразу всеобщей историей. Поэтому лучшие практики мы постараемся применять на всю страну», — отметил Митрюшин.

В планах объединения — помочь представителям малого бизнеса и тем, кто продвигает продукты питания. Кроме того, организация собирается совершенствовать технические нормы и правила в наружной рекламе. Участники союза уверены, что не все ограничения разумны, поэтому важно сделать так, чтобы наружная реклама была эффективной и при этом — безопасной.