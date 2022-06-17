Лучшие направления для путешествий по России представили на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме Ростуризм предложил уникальные путешествия по России.

Одним из самых интересных маршрутов стал Остров Сахалин – остров невероятных открытий и незабываемых видов.

Другой горячий тренд этого лета — гламурный отдых на природе, то есть глэмпинг. Такой отдых можно найти и на Сахалине, и в Подмосковье. Например, можно остановиться на берегу Пестовского водохранилища в Пушкинском районе. Здесь очень красиво.

Еще один тренд современного туризма осветил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«У нас есть отдельное направление — агротуризм, которое в Подмосковье начало развиваться не так давно, но в европейских странах — это достаточно популярная история. Люди из городов приезжают в сельскую местность общаются с природой, с животными, участвуют в каких-то ремеслах, могут и корову подоить или, например, попробовать себя в производстве сыра», — рассказал министр.

На форуме обозначили туристический потенциал Московской области. Это около 20% от общего объема туристических направлений в России. Турпоток в 2021 году составил более 15 миллионов человек. По прогнозам, в 2022 году более 16 миллионов человек будут путешествовать по Подмосковью.

Крым в прошлом году принял около 10 миллионов туристов. На стенде региона изображен воздушный шар.

«Потому, что у нас прекрасный фестиваль воздухоплавания, который проходит в Белогорском районе. Экологически чистый район, горы. И как ни странно, мало, кто об этом знает. Весной и осенью, когда самые лучшие воздушные потоки и начинается фестиваль», — рассказала заместитель председателя Совета министров Крыма — министр финансов республики Крым Ирина Кивико.