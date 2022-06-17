facebook_pixel
    17 июня 2022, 21:55

    Лучшие направления для путешествий по России представили на ПМЭФ

    Анастасия Борискова

    На Петербургском международном экономическом форуме Ростуризм предложил уникальные путешествия по России.

    Лучшие направления для путешествий по России представили на ПМЭФ

    Одним из самых интересных маршрутов стал Остров Сахалин – остров невероятных открытий и незабываемых видов.

    Другой горячий тренд этого лета — гламурный отдых на природе, то есть глэмпинг. Такой отдых можно найти и на Сахалине, и в Подмосковье. Например, можно остановиться на берегу Пестовского водохранилища в Пушкинском районе. Здесь очень красиво.

    Еще один тренд современного туризма осветил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

    «У нас есть отдельное направление — агротуризм, которое в Подмосковье начало развиваться не так давно, но в европейских странах — это достаточно популярная история. Люди из городов приезжают в сельскую местность общаются с природой, с животными, участвуют в каких-то ремеслах, могут и корову подоить или, например, попробовать себя в производстве сыра», — рассказал министр.

    На форуме обозначили туристический потенциал Московской области. Это около 20% от общего объема туристических направлений в России. Турпоток в 2021 году составил более 15 миллионов человек. По прогнозам, в 2022 году более 16 миллионов человек будут путешествовать по Подмосковью.

    Крым в прошлом году принял около 10 миллионов туристов. На стенде региона изображен воздушный шар.

    «Потому, что у нас прекрасный фестиваль воздухоплавания, который проходит в Белогорском районе. Экологически чистый район, горы. И как ни странно, мало, кто об этом знает. Весной и осенью, когда самые лучшие воздушные потоки и начинается фестиваль», — рассказала заместитель председателя Совета министров Крыма — министр финансов республики Крым Ирина Кивико.