Лучшие мини-футбольные клубы России открыли новую суперарену в Норильске

Чемпион России по мини-футболу и лидер Суперлиги КПРФ приехал в Норильск на новоселье к обладателю Кубка страны — «Норникелю». Один из самых ожидаемых матчей сезона прошёл 17 декабря в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Айка».

Новая арена стала отличной мотивацией для хозяев, выигравших у лидера сезона — 4:2. Покер — на счету бразильца Родригиньо.

Впрочем, главным героем матча всё-таки стал новый спорткомплекс. «Айку» построили за три года. Название для него народным голосованием выбрали сами жители — так звали белую медведицу, которая в 1970-е стала членом семьи режиссёра Юрия Ледина и любимицей норильчан.

«В футбол любят играть везде, но в -30, как сейчас в Норильске, на улице особо не побегаешь. Важно, что в Заполярье появляются такие спортивные объекты. Это хорошая база для развития главной команды и подготовки резерва», — отметил один из лучших бомбардиров в истории сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

Подготовке резерва, как и проведению любительских турниров по мини-футболу, в регионе уделяют особое внимание. Ассоциация мини-футбола России и компания «Норникель» системно внедряют программу «Мини-футбол — в школу. Регион Заполярье». Только в городах, где работают предприятия компании, в неё уже вовлечены более 100 школ и 10 тысяч учеников.

Возможности «Айки» выходят далеко за рамки центра мини-футбола. В инфраструктуру трёхэтажного спортхолла вошли залы волейбола, баскетбола, бадминтона и других видов спорта, а также фитнес-залы, кафе и другие помещения. Стоимость ФОКа составила порядка 3,6 миллиарда рублей, которые выделил «Норникель».

Значимость «Айки» для развития массового спорта в регионе отметил министр спорта Олег Матыцин. «Это важный подарок для города, в котором суровый климат и сложные условия труда придают занятиям спорта особую значимость. Создавать возможности и поддерживать желание людей заниматься спортом — это важнейшая задача для государства и бизнеса», — говорится в его приветствии.

К сожалению, ограничения, обусловленные пандемией, не позволили норильчанам поддержать свою команду в матче открытия, но можно не сомневаться, что «Айка» станет одним из самых популярных мест в городе. «Занятия спортом не только поднимают настроение и формируют здоровье, что особенно важно в период пандемии, но и учат достигать поставленных целей, работать над собой, а значит менять свою жизнь к лучшему. Важно, чтобы спорт по-настоящему стал нормой жизни, поэтому создание возможностей для развития массового спорта было и остаётся приоритетом компании», — подчеркнул президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Более 70% жителей России должны быть вовлечены в занятия спортом к 2030 году. Таков главный целевой показатель новой стратегии развития физической культуры и спорта, принятой в ноябре Правительством России. Как видим, на Таймыре в этом направлении ведется масштабная работа.