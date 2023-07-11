Общество 11 июля 2023, 11:23 Лучшие места для летнего отдыха в Москве выберут голосованием Заммэра Москвы Сергунина: участники «Активного гражданина» выберут лучшие места для отдыха Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве пройдет серия из пяти голосований в рамках проекта «Активный гражданин», посвященная популярным местам для летнего отдыха. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Участникам проекта уже доступно первое голосование цикла. Оно состоит из трех тематических блоков: музеи, игровые площадки и веревочные городки в парках. Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы

Сергунина уточнила, что в каждом блоке голосования предоставили три варианта ответа, а также возможность предложить свой.

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Остальные четыре голосования, которые откроют до конца лета, будут посвящены популярным местам для занятий спортом, прогулок и отдыха в жару, а также лучшим вариантам досуга для людей, интересующихся историей.

Проект «Активный гражданин» открылся в 2014 году и уже собрал более шести миллионов участников, вносящих вклад в благоустройство, работу общественных учреждений и формат городских мероприятий.

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