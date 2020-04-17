Лучшие марки куриных яиц назвали в Росконтроле

Эксперты анализировали продукцию фирм «Окское», «Лето», «Волжское утро», «Роскар», «Волжанин» и «Красная цена».

Выяснилось, что яйца марок «Лето» и «Волжанин» содержат остаточные следы антибиотиков. Однако, по словам специалистов, их количество не превышает максимально допустимый уровень.

При исследовании в продуктах не обнаружились вредные бактерии, поэтому все протестированные образцы посчитали свежими. По весу товар всех марок также отвечает установленным ГОСТом нормативам.

Специалисты порекомендовали к покупке все яйца проверенных фирм. Больше всего баллов набрала продукция марки «Окское».

Ранее «Росконтроль» выбрал отечественные марки, которые выпускают самое качественное овсяное печенье. Проверку на безопасность прошли кондитерские изделия марок «Посиделкино», «Полет», «Хватай-ка!», «Руспродукт» и «ВкусВилл».