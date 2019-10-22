Лучшие из лучших. В Подмосковье наградили лауреатов туристических конкурсов

В Подмосковье наградили лучших специалистов в области туризма. Награды в номинациях «Лучший по профессии в индустрии туризма» и «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» получили более ста человек.

Премия губернатора Подмосковья существует в области уже более 15 лет. Ее цель — мотивировать предпринимателей и специалистов улучшать качество своих услуг, создать конкурентную среду.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году у Московской области есть достижения и на федеральном уровне: в конкурсе экскурсоводов второе место на уровне России заняла серпуховчанка Людмила Зобкова.

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«Мои приемы ведения экскурсий и то, как я вкладываюсь в свое дело, сыграли свою роль, и жюри по достоинству оценило мою работу. Я вожу экскурсии по городу, и самое важное правило, которое я применяю, — это помнить, что люди приехали отдыхать, поэтому перегружать их не нужно. Главное — относиться к людям с радушием и любить свой город», — поделилась руководитель экскурсионного отдела компании «Золотые купола» Людмила Зобкова.

Источник фото: телеканал «360»

Лауреатами премии стали как представители бизнеса, так и работники отрасли.

«Мы награждаем одних из самых главных людей в туристской индустрии Подмосковья. Это непосредственно бизнес и участники этого процесса. У нас здесь две номинации: „Лучшая организация туристской индустрии“ и „Лучший по профессии“, что тоже не маловажно!», — отметила руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Источник фото: телеканал «360»

Туризм в Подмосковье активно развивают. Сегодня Московская область — это 20% от всего туристического потенциала страны. В регионе регулярно открывают новые маршруты, создают инфраструктуру для привлечения туристов со всего мира.