Лучшие игристые вина назвали в Роскачестве

Роскачество перед Новым годом составило рейтинг лучших игристых вин, изготовленных из российского винограда. Исследование проводили в рамках «Винного гида России», туда вошли 94 наименования.

Большинство исследованных вин произведены в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе Роскачества, открытием стали недорогие игристые вина из Дагестана.

«Наиболее высокую оценку среди игристых вин — 83,7 балла из 100 — получило полусухое розовое игристое вино „Мысхако“ (2018) с ЗГУ „Кубань. Новороссийск“. Вино приготовлено акратофорным методом из винограда сорта „пино-нуар“, выращенного на территории Краснодарского края, в поселке Мысхако», — сообщили в Роскачестве.

Кроме «Мысхако», самых высоких оценок удостоились два белых игристых вина: брют «Российское шампанское» Дербентской винодельческой компании (83 балла), а также полусладкое ZB Wine Moscato от ООО «Агрофирма «Золотая Балка» (82,89 балла).

Отдельно в Роскачестве отметили вина по цветам. Лучшим белым игристым признали шампанское «Дербентское» стоимостью чуть менее 300 рублей. Среди красных выделили полусладкое «Новый Свет» за 641 рубль (81,5 балла). Розовое полусухое «Мысхако» можно купить за 300 рублей.

Среди экстра-брют эксперты поставили на первое место розовое игристое «Шато Тамань Резерв» стоимостью 486 рублей (80,8 балла). Среди брютов закономерно лидирует «Дербентское». Лучшим сухим игристым назвали белое вино «Анжелика Варум» за 400 рублей (82,77 балла). Среди полусухих победа у абсолютного лидера «Мысхако», среди полусладких — ZB Wine Moscato. Лучшим сладким признали розовое «Дербентское» за 320 рублей (79,9 балла).

Эксперты обратили внимание, что многие лидеры относятся к недорогим винам. Например, два лучших вина исследования — полусладкое от «Мысхако» и брют «Дербентское» — стоили по 300 рублей за бутылку. Из недорогих, но хороших в Роскачестве также выбрали шампанские вина «Леонсия», брют белое и полусладкое белое, от ООО «Кубань-Вино». Оно стоит 164 рубля.

Самым дорогим вином из рейтинга стало полусухое розовое шампанское «Новый Свет» за 848,75 рубля. При этом в Роскачестве отметили, что это вино уступает немного даже «Леонсии».

«На рынке достаточно настоящих игристых вин из отечественного винограда, их ценовая и вкусовая палитра очень широка», — заключили в Роскачестве.