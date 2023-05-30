30 мая 2023, 00:47
Лучшие гособвинители России получили награды из рук генпрокурора Краснова
Генпрокурор Краснов наградил победителей конкурса «Лучший государственный обвинитель»
Победители XII Всероссийского конкурса имени О. Т. Анкудинова на звание «Лучший государственный обвинитель» получили награды. Медали и нагрудные знаки вручал генеральный прокурор России Игорь Краснов.
В 2023 году на звание лучшего гособвинителя претендовали 12 финалистов. Активное участие в конкурсе принимали государственные обвинители из новых регионов России — ЛНР и ДНР. Краснов отметил, что это хорошая новость в рамках предстоящей интеграции этих частей РФ в правовое пространство страны.
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Генпрокурор заявил, что финалисты прекрасно проявили себя, доказав, что в органах прокуратуры работают талантливые люди, обладающие профессионализмом и аналитическим складом ума.
За первое место начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Новгородской области Георгия Жукова наградили нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры луганской Народной Республики Дарья Рюмина заняла третье место и получила Почетную грамоту Генерального прокурора РФ.
Старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Кемеровской области Анастасия Тятенкова удостоилась специального приза конкурсной комиссии. Всем финалистам вручили памятные подарки.
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