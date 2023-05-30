Общество 30 мая 2023, 00:47 Лучшие гособвинители России получили награды из рук генпрокурора Краснова Генпрокурор Краснов наградил победителей конкурса «Лучший государственный обвинитель»

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Победители XII Всероссийского конкурса имени О. Т. Анкудинова на звание «Лучший государственный обвинитель» получили награды. Медали и нагрудные знаки вручал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

В 2023 году на звание лучшего гособвинителя претендовали 12 финалистов. Активное участие в конкурсе принимали государственные обвинители из новых регионов России — ЛНР и ДНР. Краснов отметил, что это хорошая новость в рамках предстоящей интеграции этих частей РФ в правовое пространство страны.

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Генпрокурор заявил, что финалисты прекрасно проявили себя, доказав, что в органах прокуратуры работают талантливые люди, обладающие профессионализмом и аналитическим складом ума.

За первое место начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Новгородской области Георгия Жукова наградили нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры луганской Народной Республики Дарья Рюмина заняла третье место и получила Почетную грамоту Генерального прокурора РФ.

Старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Кемеровской области Анастасия Тятенкова удостоилась специального приза конкурсной комиссии. Всем финалистам вручили памятные подарки.