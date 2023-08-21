21 августа 2023, 15:54
Лучшие экстремалы из России и Китая вместе с пианистом Мацуевым выступили на одной сцене в Перми
В Перми в честь 300-летия города провели спортивно-музыкальный эксперимент. Там на одной сцене выступили экстремалы и пианист Денис Мацуев, сообщил ОТР.
Сложнейшие акробатические трюки выполняли гости из России, Китая и Бразилии. А сопровождало предоставление музыка Бетховена, Шопена, Скрябина, Рахманинова и Грига в исполнении Мацуева.
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Помогал музыканту лауреат международных конкурсов Лев Бакиров. Он исполнил классику Сен-Санса, Рахманинова, Шостаковича и Моцарта.
Пермь
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