01 марта 2023, 17:54
Лучшие авторские проекты в области фольклора получат премию губернатора Ямала
В Ямало-Ненецком автономном округе объявили конкурс на лучший проект в области языков коренных северян и фольклора. Об этом сообщил сайт «СеверПресс».
Работы принимаются до 27 апреля, авторы лучших из них получат премию губернатора в размере 50 тысяч рублей.
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Отмечается, что на конкурсе принимаются уже реализованные проекты с доступным изложением и использованием информационно-иллюстративных технологий.
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