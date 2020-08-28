Лучшие авиагруппы выступят в Кубинке. Прямая трансляция

В пятницу, 28 августа, в подмосковной Кубинке во время Международного военно-технического форума «Армия-2020» выступят лучшие российские авиационные группы. Мастер-классы покажут известные группы «Стрижи» и «Русские витязи». «360» ведет прямую трансляцию.

Зрители также смогут увидеть пилотажную группу «Первый полет». Она дебютирует на выставке.

Международный военно-технический форум проходит с 23 по 29 августа в выставочном центре «Патриот», на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка».

На форуме уже показали много новинок боевой техники. Всего там представлено более 28 тысяч экспонатов. Один из них —первый управляемый реактивный снаряд «Торнадо-С». До последнего время он был засекречен. Впервые российскую разработку показали на Параде Победы в июне 2020 года.

«Торнадо-С» по массе и габаритам похож на «Смерч». Последний считался лучшей системой реактивной артиллерии в мире. Их отличия состоят во внутренней сборке.