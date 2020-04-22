Лучшего волонтера, работающего во время самоизоляции, выбрали в Екатеринбурге
Лучшим волонтером, который помогает уральцам во время режима самоизоляции, стала почтальон из Екатеринбурга Екатерина Могильникова. Ее выбрали читатели ИА Ura.ru.
По словам Могильниковой, она не ожидала, что станет победителем конкурса. Она пояснила, что просто делает свою работу: доставляет в дома горожан письма и посылки, отвечает на их вопросы и выполняет ежедневные просьбы людей. Почтальон призналась, что не боится коронавирусной инфекции, а все средства индивидуальной защиты, кроме масок, она покупает на свои деньги.