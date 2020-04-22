Лучшего волонтера, работающего во время самоизоляции, выбрали в Екатеринбурге

По словам Могильниковой, она не ожидала, что станет победителем конкурса. Она пояснила, что просто делает свою работу: доставляет в дома горожан письма и посылки, отвечает на их вопросы и выполняет ежедневные просьбы людей. Почтальон призналась, что не боится коронавирусной инфекции, а все средства индивидуальной защиты, кроме масок, она покупает на свои деньги.