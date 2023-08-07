Общество 07 августа 2023, 11:40 Лучшего пожарного Московской области назвали в Подольске Мособлпожспас: лучшим пожарным в регионе стал прапорщик Симуткин ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Прапорщик внутренней службы Алексей Симуткин стал победителем смотра-конкурса на звание «Лучший пожарный». Финальные состязания прошли на базе Подольского учебного центра ФПС 3 и 4 августа. О мероприятии рассказал замначальника управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» Артем Клименко.

Моспожоблспас

В этом году смотр-конкурс проходил совместно с Федеральной противопожарной службой. В каждой номинации определяли одного победителя, который получал звание лучшего в своей профессии в Московской области и возможность представить регион на следующем этапе конкурса, который проводит МЧС России.

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За два дня мастерство и навыки продемонстрировали 38 представителей пожарно-спасательных подразделений главного управления МЧС по Подмосковью и 18 представителей Мособлпожспаса. Конкурсанты ответили на 38 вопросов на знание нормативной правовой базы в области пожарной безопасности, организации тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, охране труда и по другим профильным направлениям.

Участники сдали зачеты по физической подготовке на площадке стадиона «Юность». Они продемонстрировали умение подтягиваться на перекладине, посоревновались в челночном беге и пробежали километровый кросс.

«Венчала борьбу специальная дистанция, состоящая из целого комплекса нормативов по профессиональной и физической подготовке. Ее необходимо было преодолеть в аппарате на сжатом воздухе, демонстрируя силу и выносливость», — добавил Артем Клименко.

Лучший результат среди пожарных показал представитель «96 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС» главного управления МЧС по Московской области прапорщик внутренней службы Алексей Симуткин. Второе место занял старший сержант внутренней службы Сергей Ершов, третье — представитель подмосковного главка, сержант внутренней службы Андрей Рогачев.

Кроме того, по итогам соревнований определился лучший начальник караула. Им стал представитель 76 ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС капитан внутренней службы Степан Пирогов. Второе место завоевал начальник караула отдельного поста 250-й пожарно-спасательной части территориального управления № 7 Мособлпожспаса Алексей Сеуткин, третье — представитель противопожарно-спасательной части Московской области, работник ПСЧ-237 территориального управления № 14 Дмитрий Гурьянов.