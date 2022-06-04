Лучшего дояра выбирали в свердловской колонии

Среди осужденных, отбывающих срок в камышловской колонии-поселении номер 45, выбрали лучшего дояра с помощью конкурса. Об этом написали на сайте ГУФСИН России по Свердловской области.

Конкурс на лучшего дояра провели между участком номер один поселка Восточный и участком номер три деревни Аксариха.

«Осужденные показали свои навыки по дойке коров. После проведения мероприятия лучшим доярам был вручен пирог от начальника учреждения подполковника внутренней службы ДенисаОрлова», — написали представители ведомства.

Имена победителей они не указали.

Ранее сотрудники ГУФСИН по Свердловской области уже отличались креативным подходом к исполнению своих обязанностей. В сентябре 2020 года они «пригласили на свидание» сбежавшего осужденного. Таким образом они планировали задержать беглеца и вернуть его в исправительные пенаты.

Во время реализации своего необычного плана они изучили соцсети пропавшего нарушителя закона. Также сотрудники ГУФСИН создали профиль девушки и договорились о встрече на нейтральной территории, где обрушили романтические чаяния осужденного задержанием.