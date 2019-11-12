Лучшее подсолнечное масло выявили в ходе исследования

Химик-технолог сравнил влияние на организм пальмового масло и маргарина Подробнее

Для проведения исследования эксперты выбрали семь образцов рафинированного подсолнечного масла. В список для проверки вошли такие бренды, как «Благо», «Слобода», «Затея», «Селяночка», Mr.Ricco, «Россиянка» и «Каролина».

Продукцию тестировали на соответствие ГОСТу и высшему сорту масла. Оказалось, что производители «Каролины» и «Селяночки» нарушали показатель окислительной порчи. В этих маслах специалисты зафиксировали превышение перекисного числа, что говорит об их низком сорте. Таким образом, обе марки попали в черный список.

«Затея» и «Россиянка» отличились специфичным привкусом подсолнечника. По результатам проверки их добавили в перечень продуктов с замечаниями.

Полностью прошли все тесты три бренда подсолнечного масла: Mr.Ricco, «Благо» и «Слобода». Специалисты «Росконтроля» рекомендуют их к покупке.