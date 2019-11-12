  • Лучшее подсолнечное масло выявили в ходе исследования

    12 ноября 2019, 09:47

    Дарья Бунякова

    Практически каждая хозяйка использует на кухне подсолнечное масло для приготовления блюд, но далеко не во всех бутылках можно найти качественный продукт. Специалисты Союза потребителей «Росконтроль» проверили семь торговых марок, из которых только три производителя выпускают хорошее подсолнечное масло.

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    Для проведения исследования эксперты выбрали семь образцов рафинированного подсолнечного масла. В список для проверки вошли такие бренды, как «Благо», «Слобода», «Затея», «Селяночка», Mr.Ricco, «Россиянка» и «Каролина».

    Продукцию тестировали на соответствие ГОСТу и высшему сорту масла. Оказалось, что производители «Каролины» и «Селяночки» нарушали показатель окислительной порчи. В этих маслах специалисты зафиксировали превышение перекисного числа, что говорит об их низком сорте. Таким образом, обе марки попали в черный список.

    «Затея» и «Россиянка» отличились специфичным привкусом подсолнечника. По результатам проверки их добавили в перечень продуктов с замечаниями.

    Полностью прошли все тесты три бренда подсолнечного масла: Mr.Ricco, «Благо» и «Слобода». Специалисты «Росконтроля» рекомендуют их к покупке.