«Лучше спасите Байкал от китайцев»: болгары отреагировали на речь Путина в День космонавтики

В Болгарии бурно отреагировали на призыв Владимира Путина сохранить статус ведущей ядерной и космической державы. Российский президент в своей речи в День космонавтики отметил, что Россия продолжит разработку программ международного сотрудничества в космосе.

Читатели болгарской газеты «Факты» активно комментировали новость. Один из пользователей отметил, что лучше бы российский президент обратил внимание на проблемы Байкала.

«Путин должен сначала подумать о том, как сохранить Байкал от китайцев», — написал 14 88.

С ним согласились другие пользователи, которые написали, что нужно выгнать китайцев из Сибири.

Некоторые болгары написали, что считают Россию — гарантией мира на планете.

«Россия должнa быть больше, чем просто ведущей ядерной и космической державой. Этo единственная гарантия безопасности и баланca на планете», — написал пользователь Юсуфф.

«Великая страна! Великие достижения! Гагарин навсегда останется первым!», — отметил az #.

Другие читатели посмеялись над русскими и их любовью к американским вещам,

«Типичный русский: я пью бурбон, бегаю в кроссовках Nike, одеваюсь в Reebok, пользуюсь американскими компьютерами. Не говоря уже об Интернете, гугле и Фейсбуке», — написал Голем смях.