«Лучше мертвый педофил, чем мертвый ребенок»: адвокат назвал Санкина героем и пообещал бороться за его свободу

Адвокат, защищавший Санкина, задался вопросом, что таким приговором хочет сказать суд. Убийцу педофила приговорили к восьми годам лишения свободы. Горгадзе предположил, что таким образом суд показывает, что увидев насильника лучше не вмешиваться, чтобы не сесть в тюрьму.

«Я не конспиролог, но может это посыл педофильского лобби, которое во всем мире достаточно влиятельно, гражданскому обществу: „Не трогайте наших!“?» — написал юрист.

Он отметил, что нельзя пройти мимо, узнав судьбу «героя Владимира Санкина».

«Пусть звучит жестко, но по мне лучше мертвый педофил, чем мертвый ребенок, <…> С этим делом мы дойдем до Председателя Верховного суда РФ. Не сомневайтесь, не отступим!» — пообещал Горгадзе.

Адвокат также рассказал, что когда журналист спросил Санкина, жалеет ли тот о том, что спас мальчиков, он ответил «нет» под звук защелкивающихся наручников.

Мать Санкина заявила, что не ожидала такого приговора, но добавила, что гордится сыном. Он назвала его добрым человеком, который сделал много хорошего.

Калининский районный суд Уфы приговорил Санкина к восьми годам колонии строгого режима. В январе прошлого года мужчина по просьбе одного мальчика поднялся в квартиру, куда педофил заманил другого ребенка. Сначала Санкин накричал на педофила, а потом стал его бить. Тот умер от полученных травм по дороге в больницу.