Лучшая в профессии. Гид из Подмосковья стала призером всероссийского туристического конкурса

Призовое место во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма» заняла Людмила Зобкова из Серпухова. Победительница в профессии уже пятый год и точно знает, как подготовиться даже к самой длительной экскурсии.

По словам Людмилы, экскурсия обычно длится около трех часов, но может доходить и до шести.

«Главное, чтобы у туриста был настрой. А если нет — мы его обеспечим!» — сказала экскурсовод.

Людмила — руководитель экскурсионного отдела туристической компании «Золотые купола». В конкурсе она уступила лишь экскурсоводу из Астрахани. Чтобы пробиться в финал, необходимо было пройти региональный этап конкурса — выступление в парк-отеле «Яхонты», а потом заочный этап, где нужно было снять видео на тему «Мой вклад в развитие региона».

Источник фото: Елена Кононова

Девушка заняла второе место в номинации «Лучший экскурсовод». Победителей награждали в «Крокус ЭКСПО». В четырех конкурсных номинациях присуждали по несколько призовых мест. На них претендовало более сотни специалистов со всей России.

Призеры конкурса получили денежные премии. Людмила Зобкова уже рассказала, что потратит свою награду на развитие туризма в регионе.