«Лучшая семья»: соседи рассказали об убитых в Орехово-Зуеве бабушке и внуках

На месте убийства бабушки и ее троих внуков в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа сейчас продолжают работать следователи. Соседи потерпевших рассказали, что семья была образцовой, родители всегда были с детьми, а бабушка помогала им во всем.

По словам соседей, они видели отца и мать убитых детей в день происшествия. Те оставили детей с бабушкой, чтобы немного побыть вдвоем. При этом соседи отметили, что родители всегда были с детьми.

«Они никогда не были без детей <…> Они всегда с ними, везде с ними. Это самая лучшая семья», — рассказала жительница соседнего дома Светлана, знакомая с семьей потерпевших.

С задержанным мужчиной соседи были не знакомы, но слышали, что он наркоман. Светлана только подтвердила, что этот мужчина родственник потерпевших.

Погибшая бабушка работала и помогала во всем своей семье, отметила Светлана. Отец убитых детей всегда проводил с ними время, с женой не расставался никогда.

Сейчас около подъезда дома, где произошло убийство, продолжают находится автомобили полиции и следственного комитета. «360» публикует видео с места событий.



На опубликованных кадрах видно, как на месте стоят автомобили силовых структур. Следственный комитет опубликовал кадры из квартиры, где произошло резонансное убийство.

На кадрах видно, как криминалисты собирают улики. Они проводят досмотр квартиры и обсуждают дальнейшие действия.

Тела 45-летней женщины и троих детей в возрасте двух и восьми лет с колото-резаными ранами нашли в воскресенье, 7 марта, в квартире одного из домов в Ликино-Дулево.

Следователи завели уголовное дело по статье убийство двух и более лиц, в том числе малолетних. Выяснилось, что жертвами стали бабушка и ее внуки.

Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 32-летний родственник погибших, сообщила пресс-служа подмосковного главка СК.