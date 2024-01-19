19 января 2024, 16:40
Лозунг «Слава Украине — героям слава» признали запрещенным в России
Минюст включил четыре украинские организации с атрибутикой в список нацистских
Распространение лозунгов и символики запрещенных в России экстремистских объединений — Организации украинских националистов* (ОУН*), Украинской народной самообороны* (УНС*), Украинской повстанческой армии* (УПА*) и Украинской народно-революционной армии (УНРА) — повлечет за собой уголовную ответственность. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
Ведомство включило четыре вышеупомянутых организации в число нацистских, они нарушают законопроект об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне
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Ранее УНС*, ОУН* и УПА* признали экстремистскими и запретили в России. В соответствии с законом, за участие в этих организациях, а также пропаганду лозунгов, символики или атрибутики предусмотрена ответственность.
В Минюсте уточнили, что к атрибутике данных организаций относятся эмблемы, а также лозунг «Слава Украине — героям слава».
*Запрещенные в России экстремистские организации.
Россия
Украина
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