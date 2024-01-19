Общество 19 января 2024, 16:40 Лозунг «Слава Украине — героям слава» признали запрещенным в России Минюст включил четыре украинские организации с атрибутикой в список нацистских РИА «Новости»

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Распространение лозунгов и символики запрещенных в России экстремистских объединений — Организации украинских националистов* (ОУН*), Украинской народной самообороны* (УНС*), Украинской повстанческой армии* (УПА*) и Украинской народно-революционной армии (УНРА) — повлечет за собой уголовную ответственность. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Ведомство включило четыре вышеупомянутых организации в число нацистских, они нарушают законопроект об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне

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Ранее УНС*, ОУН* и УПА* признали экстремистскими и запретили в России. В соответствии с законом, за участие в этих организациях, а также пропаганду лозунгов, символики или атрибутики предусмотрена ответственность.

В Минюсте уточнили, что к атрибутике данных организаций относятся эмблемы, а также лозунг «Слава Украине — героям слава».

*Запрещенные в России экстремистские организации.