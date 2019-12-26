«Ложный снобизм». Чаплин — о словах Водонаевой «не рожать рабов государству»
Протоирей Всеволод Чаплин обсудил с РИА ФАН слова телеведущей Алены Водонаевой о том, что аборт — это личное дело каждой женщины. Она призвала соотечественниц «не рожать рабов этому государству», если они не уверены, что способны обеспечить своего ребенка знаниями и медициной.
«Это ложный снобизм, который обычно свойственен людям, выпрыгнувшим из социальных низов в какие-то псевдоэлиты», — заметил Чаплин.
По его словам, люди, которые имеют настоящую элитную традицию, в частности дворяне, никогда не ограничивали себя в рождении детей, даже будучи в нищете.
«Поэтому заявление Водонаевой — это плебейство, которое себя почему-то мнит патрицианством», — продолжил Чаплин.
По его мнению, слова телеведущей наверняка понравятся разнообразным фондам на Западе, которые являются врагами России и нацелены на сокращение народонаселения РФ.