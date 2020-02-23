Лоза высмеял конспирологические теории о коронавирусе

По словам певца, Россия предпринимает меры для нераспространения коронавируса в нашей стране, и этих мер пока вполне достаточно. Вирус к нам не проходит, отметил Лоза.

«А то, что происходит в Китае, Южной Корее, Японии, Италии, других странах, — это их проблемы. Кто-то на этом зарабатывает, кто-то теряет. А нам надо просто отгородиться и все», — заявил певец.

Он не оставил без внимания и конспирологическую версию о том, что коронавирус на самом деле является биологическим оружием, разработанным американцами против китайцев. Он отметил, что несерьезно относится к подобным теориям.

«Если хотите услышать от меня другие конспирологические теории, то коронавирус — это божья кара за грехи человеческие. Или можно подлить еще больше масла в огонь и сказать, что это происки инопланетян, чтобы жизнь на Земле медом не казалась. К подобным теориям я не отношусь серьезно. Как можно создать вирус, который бьет по китайцам и не бьет по тайцам, которые живут с ними по соседству? Это же один народ, генетически одинаковый!», — отметил Лоза.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился по всему Китаю, и вышел за пределы страны. Сейчас число зараженных по всему миру уже больше 78,9 тысячи человек. Жертвами инфекции стали боле 2,4 тысячи пациентов. Врачам удалось спасти больше 23,4 тысячи жизней.