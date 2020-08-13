Лоза высказался об инсульте Ефремова

«Больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актерских навыков», — обратил внимание Лоза.

Он заметил, что правдивость болезни артиста можно будет скоро проверить, поскольку после инсульта у человека значительно искажается память, речь и внешность.

В минувший вторник у Ефремова подтвердился инсульт. Он находится под наблюдением медиков в Боткинской больнице. Накануне его перевели в обычную палату.

Ранее актер Иван Стебунов рассказал, что видел Ефремова на заднем сиденье автомобиля через несколько минут после смертельной аварии.

«Мы приехали, когда он был на заднем сиденье. Я подбежал к сотруднику ДПС и крикнул: „Это Ефремов попал в ДТП?“ Тот утвердительно ответил. Был он за рулем или нет — пусть установит следствие», — рассказал актер.

Он пояснил, у Ефремова есть специальный человек, который его возит, а сам артист выпивал, но за руль пьяным не садился.