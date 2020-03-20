Лоза предложил заняться ремонтом на карантине

Карантин из-за коронавируса — не повод без дела валяться на диване. Можно заняться делами, до которых в суете будней не доходили руки. Певец Юрий Лоза предложил отремонтировать жилье и пройти обследование в больнице.

Лоза заявил РИА «Новости», что коронавирус дал всем нам передышку. Это время можно потратить на что-нибудь полезное.

«Сделать что-то в доме, затеять ремонтик. Надо же когда-то разобрать барахло, которое копится тысячелетиями. Прочтите книгу, научитесь рисовать, если вдруг хотели и не могли никак собраться», — приводит агентство слова музыканта.

По словам Лозы, во время пандемии самое безопасное место — это больница. Он рекомендовал пройти медицинское обследование, на которое у многих просто не хватало времени долгие годы.

Из-за разгула коронавируса Россия закрыла границы и приостановила авиасообщение с некоторыми странами. По всей стране запретили массовые мероприятия. Закрылись музеи, театры, филармонии и концертные залы. Многие работодатели отправили сотрудников на удаленку. Всего в мире новым типом коронавируса заразились более 245 тысяч человек. В России медики зафиксировали 199 случаев заражения.