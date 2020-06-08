Лоза ответил на слова Киркорова о своей ненужности

Юрий Лоза еще раз отреагировал на высказывание в свой адрес Филиппа Киркорова, который назвал его «аппендицитом». Музыкант и композитор заявил, что не понимает, почему поп-король вдруг вспомнил о нем. Также ему было обидно услышать о своей ненужности.

«Мне с ним вообще никаким образом не приходится ни общаться, ни контактировать. Мало того, я его никогда не упоминал, вообще о нем не говорил никогда. (Киркоров — прим. ред.) хотел задеть, хотел оскорбить…» — посетовал Лоза в интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Также Лоза прокомментировал слова певца о том, что он (композитор) «никому не нужен». По словам музыканта, песню «Плот» всегда будут петь и вспоминать его. Потому что именно он ее написал.

Лоза заявил, что, несмотря на то, что сейчас Киркоров «весь в перьях» и очень раскручен, потом его песни будут петь другие артисты. В пример он привел Аллу Пугачеву, которая «раздала свои песни», и их исполняют без упоминания о ней.

Ранее в беседе с газетой «Вечерняя Москва» Лоза сказал, что Киркоров «показал безграмотность» в передаче на СТС. Тогда тот сделал пародию на программу Елены Малышевой «Жить здорово» и назвал Юрия Эдуардовича «никому не нужным аппендицитом».

«Без аппендикса жить достаточно проблематично», — заметил Лоза.