Лоза оценил выступление украинцев на Евровидении в новом формате

В этом году Евровидение прошло без выставления баллов и голосования. Певец Юрий Лоза оценил такой формат шоу и поддержал украинскую группу за исполнение песни на родном языке.

«Вчера меня Евровидение практически не напрягло — все прошло без зрителей, ложного пафоса и глупых шуток ведущих. Двадцать секунд на песню — вполне достаточно для одинаковых английских поделок», — написал Лоза в Facebook.

Он добавил, что только некоторые страны решили исполнить песни на родном языке. В их число вошли Сербия, Хорватия, Словения, Белоруссия, Италия, Франция, Испания и Португалия.

«И, как ни странно, Украина. Мало того, мне понравилось, что украинцы и обращение к Европе записали на ридной мове, резонно полагая, что у каждого уважающего себя государства должен найтись переводчик. Да еще сами устроители спели на голландском», — подчеркнул Лоза.

Евровидение-2020 должно было пройти в Роттердаме, но конкурс отменили из-за коронавируса. Вместо него показали шоу «Евровидение 2020. Европа зажигает свет». Сам конкурс теперь пройдет в Роттердаме в 2021 году. Исполнители могут поехать те же самые, но песни они должны будут представить уже новые.