Лоза отреагировал на новый выпад Кикабидзе в сторону России

По данным информагентства, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Кикабидзе признался, что поедет в Россию на гастроли только тогда, когда ее политика изменится.

Он напомнил о военном конфликте 12-летней давности в Закавказье и сказал: «Если вошел к тебе танк с каким-то флагом, в эту страну ты не должен ехать».

«Не надо нам вообще на это реагировать. Житель другой страны, елки-палки, живет в Грузии», — заметил Лоза.

Его удивили слова актера о том, что в 2008 году Россия вошла на территорию Грузию. Кикабидзе не упомянул, что сначала грузинская сторона напала на Абхазию, и лишь затем Москва ответила.

Лоза напомнил Кикабидзе, что бывали периоды, когда Россия очень много вкладывала в Грузию, поскольку та от нее сильно зависела.

«Конечно же, вопрос нужно рассматривать во временном контексте. Это же долго тянущаяся история. Не с 2008 года, и даже не с середины 90-х годов прошлого века. Она тянется уже несколько веков», — обратил внимание музыкант.