Лоза: нам не должен быть интересен «Оскар». У них там своя тусовка

По мнению музыканта, премия «Оскар» очень политизирована и зачастую киноакадемики присуждают награды в угоду каким-то течениям или реалиям.

В какой-то момент они против расизма и премии забирают чернокожие артисты. В другой раз они демонстрируют свою толерантность и отмечают истории о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«А если темнокожий герой еще и гей, то „Оскар“, считай, уже в кармане, как было в прошлом году с фильмом „Зеленая книга“. В общем, под этим „Оскаром“ все время какая-то подоплека, и к киноискусству она не имеет никакого отношения», — заметил артист.

Он признался, что перестал следить за «Оскаром» десять лет назад, когда лучшим фильмом был признан «Повелитель бури» об американских военных в Ираке. По мнению Лозы, главную награду должны были отдать Джеймсу Кэмерону за «Аватара».

«И их фильмы — не для нас. Они интересны американским дяденькам и тетенькам. Мы тут при чем?» — задался вопросом музыкант.