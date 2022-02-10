«Ловля блох». Адвокат семьи убитой в Костроме девочки осудил «ВКонтакте» за попытку блокировки фонда имени ребенка

Социальная сеть «ВКонтакте» решила заблокировать паблик фонда имени убитой в Костроме пятилетней девочки. Чтобы начать помогать родным погибшей, деньги в сообществе собирали на личную карту матери ребенка. Администрация пригрозила ему блокировкой и потребовала предоставить полный отчет по полученным средствам, рассказал «360» адвокат семьи Андрей Алешкин.

Юрист объяснил, что фонд пока находится в стадии регистрации. Поэтому и не может заняться сбором.

«По-моему, мнению „ВКонтакте“ занимается ловлей блох. Лучше бы так боролись с запрещенным контентом и мошенниками, которые процветают в данной социальной сети. Для меня аморально спрашивать у матери то, что они просят», — подчеркнул Алешкин.

Сбор, пояснил он, был прямым. И доступа к информации, которую запрашивает администрация соцсети, у фонда нет.

«В любом случаи после запуска сайта фонда я удалю все свои страницы из этой сети. „ВКонтакте“, вы позор!» — заявил адвокат семьи убитой девочки.

В пресс-службе «ВКонтакте» пояснили «360», что соцсеть в течение многих лет поддерживает благотворительные организации. На платформе таких сообществ тысячи. Однако неравнодушием пользователей пытаются воспользоваться мошенники. Под видом сбора средств на лечение детей или помощи нуждающимся они собирают деньги для своих корыстных целей.

«В связи с этим правилами „ВКонтакте“ не допускается ведение сборов средств без полных, прозрачных и подтвержденных финансовых отчетов — для этого администраторы предоставляют выписки по счетам и полноценные отчеты по тратам», — подчеркнули в пресс-службе.

Требование соцсеть назвала важным для всех, кто проводит благотворительный сбор средств среди подписчиков ВК. В первую очередь оно направлено на защиту пользователей от мошенников.

«Сейчас мы ведем диалог с администраций сообщества и готовы помочь им подтвердить прозрачность финансовой деятельности и не допустить блокировки по причине отсутствия необходимых отчетов», — заключили в пресс-службе «ВКонтакте».