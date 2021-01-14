Ловившему интернет на дереве блогеру посоветовали поменять оператора

Замминистра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Максим Сушков провел эксперимент со связью в селе Станкевичи, где блогер Алексей Дудоладов жалуется на плохой интернет. Молодому человеку посоветовали поменять сотового оператора.

«Максим Сушков протестировал связь везде в этой деревне. Мы устраивали и Zoom, и Skype, и TikTok. Рекомендация Алексею — сменить оператора», — заявил в разговоре с «360» представитель ведомства Анатолий Шестаков.

Также он предоставил «360» видео, где показано, как Сушков стоит вместе с Дудоладовым и проверяет связь.

Однако блогер опубликовал видео в Instagram с другим посылом. На нем видно, что человек из министерства не сразу отвечает Сушкову. «Вот так вот я разговариваю с людьми», — отметил Дудоладов.

Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов пожаловался на проблему с выходом в Сеть еще осенью 2020 года. Он показал, что ему приходится залезать на дерево, чтобы поймать сигнал. По его словам, он не раз жаловался властям, но те не реагировали на проблему. В январе 2021 года он рассказал, что упал с березы, пытаясь зайти в интернет.