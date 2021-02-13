Сноубордист Дмитрий Белый прокатился по ночной заснеженной Москве, зацепившись тросом за машину, и снял видео. Экстремал в разговоре с «360» рассказал, что проблем с полицией не возникло, потому что он действовал осторожно.

Дмитрий опубликовал видео на странице в Instagram. На последних секундах ролика можно заметить, как приближается и сигналит машина полиции. Спортсмен сообщил «360», что проблем со стражами порядками не возникло, так как он не создавал проблем при движении и не нарушал правил.

«Проблем с полицией не было, потому что мы очень аккуратные. Хоть и выглядит экстремально, все подготовлено в плане дороги, мы стараемся не мешать движению и никого не задевать», — рассказал он.

По его словам, в Москве намело столько снега, что кататься по городу даже безопаснее.

«Фрирайд в лесу гораздо опаснее, чем кататься по сугробам в Москве. Было столько снега, что, мне кажется, это было абсолютно безопасно. „Плюшки“, „ватрушки“ — абсолютно неконтролируемая история, например, в отличие от сноуборда», — рассказал он.

Сноубордист рассказал, что такая идея возникла спонтанно.

«Я, как увидел снегопад, позвонил своему оператору, сказал: „Петь, надо ехать“. Мы поехали буквально ночью. Такие видео — это возможность дать людям полюбить зиму. Она ведь быстро проходит. Я хочу заразить людей любовью к зиме», — сказал он.

Спортсмен своим поступком хотел показать людям, что зима — прекрасное время года.

«Все это для того, чтобы дать людям возможность полюбить зиму. Очень многие, если не большинство, говорят, что зима, снег — все плохо… А зима — уникальное событие, она проходит за короткое время, мы скоро забудем о том, что было, и будем ходить в шортах. Мне кажется, надо ловить этот чудесный момент», — объяснил он.