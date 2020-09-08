Казаки намерены ловить геев на улицах Екатеринбурга
Уральские казаки планируют выйти на улицы Екатеринбурга, чтобы ловить представителей сексуальных меньшинств. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, казаки планируют помочь правоохранителям, если действия представителей ЛГБТ-сообществ можно будет расценить как гей-пропаганду. Таким образом они намерены противодействовать фестивалю секс-меньшинств, в рамках которого предполагается экскурсия по «квир-местам» Екатеринбурга.
«Прокуратура вынесла им предостережение о недопустимости пропаганды. Мы проверим, как представители ЛГБТ-движения будут выполнять законодательство РФ», — рассказал заместитель атамана станицы «Горный Щит» Олег Богуневич.