Казаки намерены ловить геев на улицах Екатеринбурга

По данным информагентства, казаки планируют помочь правоохранителям, если действия представителей ЛГБТ-сообществ можно будет расценить как гей-пропаганду. Таким образом они намерены противодействовать фестивалю секс-меньшинств, в рамках которого предполагается экскурсия по «квир-местам» Екатеринбурга.

«Прокуратура вынесла им предостережение о недопустимости пропаганды. Мы проверим, как представители ЛГБТ-движения будут выполнять законодательство РФ», — рассказал заместитель атамана станицы «Горный Щит» Олег Богуневич.