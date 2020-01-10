Лотерейная миллиардерша из Подмосковья сменила имя в соцсети

Кроме того, она ограничила доступ к своей странице для тех, кто не находится у нее в друзьях. Как сообщило РИА «Новости» дочь победительницы лотереи также скрыла свою страницу в «Одноклассниках» и удалила свой профиль из «ВКонтакте».

Победителя новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото» долго не могли найти. Только 9 января стало известно, что миллиард рублей получила жительница Московской области Надежда Бартош. Счастливый билет победительнице подарила на день рождения ее дочь.

По словам победительницы, выигрыш крупной суммы в ее жизни не изменит и она продолжит заниматься собственным бизнесом.

Из-за того, что имени победителя долго не называли пользователи в Сети начали говорить, что вся история с выигрышем одного миллиона рублей подстроена. «360» выяснил, как работают лотереи и кто их устраивает.